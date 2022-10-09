TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi

Beyoğlu Belediyesi’nin meclis toplantısında 2023 bütçesi görüşüldü. Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, belediyenin 2023 bütçesini rekor artışla 1 milyar 70 milyon lira olarak meclise sundu. Belediyenin 2022 bütçesi ise 450 milyon TL’ydi.

Bütçe tartışmaları üzerine söz alan Beyoğlu Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, “Enflasyon TÜİK’te yüzde 84, AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde ise yüzde 138” ifadelerini kullandı.

“2023 bütçesinde enflasyon oranında artış yaptık” diyen AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyelerinin beyanını hatırlatan CHP’li Yıldırım, “Hesaplanan bütçe 2022 yılında 450 milyon iken ek bütçeyle 650 milyon oldu. 2023 Bütçesi 1 milyar 71 milyon lira oldu. 1 yıllık bütçedeki artış ise tam olarak %138. Bu bütçenin yarısından fazlasını oluşturan gelir kalemi ise eriyen ücretiyle enflasyon ile mücadele eden vatandaştan alınacak vergiler. Bu şu anlama gelmektedir; belediyenin vergi gelirleri yüzde 123 olarak vatandaşın omuzlarında. Enflasyon zaten çok yüksek. İnsanlar geçim mücadelesi verirken eriyen kazançları nedeniyle bu vergileri ödeyemezler” diyerek Beyoğlu Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Beyoğlu Belediyesi’nin 2023 bütçesinde vergi geliri ve para cezalarındaki artışın yüzde 130’ları bulduğuna dikkat çeken Ahmet Yıldırım, buna karşın belediyenin sosyal yardım bütçesini sadece yüzde 21 oranında artırdığına vurgu yaptı.