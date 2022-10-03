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TÜİK Erdoğan’ın yılbaşı vaadini taca attı

Enflasyonun önce yıl başında sonra şubat ayında makul seviyelere geleceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini TÜİK'in verileri yalanlıyor.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:00
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TÜİK Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılbaşı vaadini taca attı

TÜİK Erdoğan’ın yılbaşı vaadini taca attı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,78, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 82,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 151,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 114,02 arttı.

Yİ-ÜFE önümüzdeki yılın enflasyon verileri için önemli bir done olduğu bilinirken kötü haberi yeni yıl için kötü haberi iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez verdi.

Eylül ayındaki yüzde 4,78’lik artışa dikkat çeken Sönmez, “Yurt içi üretici ya da sanayici fiyatlarında tırmanma sürüyor. Eylül artışı yüzde 4,8 ve yıllığı yüzde 151,5'u buldu. Bu, tüketici fiyatlarına bir şekilde geçecek.” dedi ve ekledi: “2023 enflasyonunu etkileyen önemli bir parametre olacaktır.”

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 164,59, imalatta yüzde 127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 416,58 ve su temininde yüzde 107,84 artış gösterdi.

ERDOĞAN ÖNCE YILBAŞINI SONRA ŞUBAT AYINI İŞARET ETMİŞTİ
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla ilgili önce “Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı ardından 30'lu yıl sonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planlıyoruz.” açıklamasını yapmış sonrasında ise “Hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyon meselesini de inşallah önümüzdeki Şubat ayından itibaren önce makul düzeylere indireceğiz, sonra da olması gerektiği gibi tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan geçtiğimiz şubata ayında ise enflasyonun geride bıraktığımız yaz ayında düşüşe geçeceğini söylerken eylül ayında enflasyon tekrar yükselişe geçti.

yenicaggazetesi.com.tr

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