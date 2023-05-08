Nesrin Cavadzade iddialı transparan elbisesi ile yıktı geçti. Vücudunu çiçeklerle kapattı

Uzun bir zamandır Ekranlarda olmayan oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanarak gündemde kalmaya devam ediyor. Estetik sonrası değişimiyle sık sık gündem olan ünlü isim, düzgün fiziği ile de dikkatleri üzerinde topluyor.

Geçtiğimiz yıl meslektaşı Gökhan Alkan ile birlikteliğini sonlandıran Nesrin Cavadzade özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Fiziğiyle görenleri kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun son Instagram pozu olay oldu.

Tamamen transparan bir elbiseyle poz veren Nesrin Cavadzade göğüslerini de çiçeklerle kapattı. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerinin adeta nefesini kesti.