Nesrin Cavadzade gelini gölgede bıraktı. İddialı elbisesiyle düğüne damga vurdu

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki akşam hayatını Buğrahan Tuncer ile birleştiren meslektaşı Eda Ece’nin düğün törenine katıldı. Cavadzade tercih ettiği cesur kombiniyle geceye damga vurdu.

Nesrin Cavadzade gelini gölgede bıraktı. İddialı elbisesiyle düğüne damga vurdu

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu.

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Birçok ünlü ismin katıldığı tören şıklık yarışına sahne oldu.

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Nesrin Cavadzade ise cesur göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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Siyah, balık şeklinde elbise tercih eden güzel oyuncu tamamen açık olan göğüs kısmını incilerle kamufle etti.

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Törene annesiyle katılan ünlü oyuncunun cesur dekoltesini görenler gözlerini alamadı.

Öte yandan Nesrin Cavadzade'nin annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.


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