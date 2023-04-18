Nesrin Cavadzade kavga iddialarına cevap verdi

Nesrin Cavadzade oturduğu apartmanda 15 kediyi beslediği için komşularıyla kavga ettiği iddiasına cevap verdi.

Nesrin Cavadzade kavga iddialarına cevap verdi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bu sefer bir kavga haberiyle gündeme geldi.

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Geçtiğimiz haftalarda 15 yıllık kedisi Çiko'nun ölümüyle yıkılan Cavadzade'nin oturduğu apartmanda 15 kediyi beslediği, bu yüzden de komşularıyla birbirine girdiği ileri sürüldü.

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Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Nesrin Cavadzade, kavga iddiasını kesin bir dille yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda çıkan haberler tamamen asılsızdır.

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Apartman içinde beslediğim kedi sayısı sıfırdır. Site bahçesinde komşularımla bütün hayvanlara duyarlı davranıyoruz, sadece kedilere değil. Zaten insana yakışan da budur. Geçen hafta beslediğimiz kedilerden birinin başına çok kötü bir şey geldi.

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İçimizden birileri onu alakasız bir semtte ölüme terk etti, biz de yoğun çabalar sonunda onu bulduk ve sahiplendirdik.

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Kimse ile kavga etmedim fakat çocuk ve hayvan istismarı, kötü muamele karşısında her zaman tereddütsüz bir şekilde pozisyon alacağımı saygıyla bilgilerinize sunmak isterim. Herkese güzel günler diliyorum."

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