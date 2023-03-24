Niğde'de LPG tankeri devrildi: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, Niğde'de boş LPG tankerinin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tayyar E. (37) yönetimindeki 34 EE 1645 plakalı boş LPG tankeri, Ulukışla ilçesi Çiftehanköyü Yedivirajlar mevkiinde şarampole devrildi. İhbar üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Tayyar E.'nin cenazesi, sıkıştığı yerden çıkartılarak Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.