29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Nihal Olçok ben baş edemedim dedi Sedat Peker’e vekalet verdi

Nihal Olçok ben baş edemedim dedi Sedat Peker’e vekalet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin uzun yıllar reklam danışmanlığını yapan ve 15 Temmuz Darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok Twitter hesabından Sedat Peker’e seslendi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:02
Takip Et

15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok ben baş edemedim dedi Sedat Peker’e seslendi

Nihal Olçok ben baş edemedim dedi Sedat Peker’e vekalet verdi
+
Aa
-

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve yaptığı ifşa paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Sedat Peker’e seslenen Olçok, kendisine yaşatılanlar için Peker’e vekalet vermek istediğini yazdı.

"Ben başa çıkamadım, yorgunum" ifadelerini kullanan Nihal Olçok, Sedat Peker’i de etiketlediği paylaşımında "Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi @sedat_peker sesleniyorum “Benim vekaletimi kabul edermisiniz bilmiyorum ama bende bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum… Hemde göründüğümden çok daha fazla." çağrısında bulundu.

Sedat Peker ise Olçok’un bu paylaşımını rtweet ederek kendi Twitter hesabından paylaştı.

EŞİ VE OĞLU’NUN SUİKASTE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Olçok, geçtiğimiz Şubat ayında “15 Temmuz aydınlanana kadar ya beni öldürün, başka türlü kimse benim önümde duramaz.” diyerek oğlu Abdullah’ın vurulması için “Yüzde 100 suikasttir. Çünkü görgü tanığıydı.” ifadelerini kullanmıştı.

Oğlunun öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada Olçok, “Orada sniper var mıydı yok muydu, bunu bulabilirler… Görüntüler var, şahitler var. Ama bunların hepsi yok denildi. Yani Erol Beyin orada vurulması, onu, o gerçekten tartışılır. Ama benim tartışmadığım tek konu var, Abdullah’ın vurulması. Abdullah’ın vurulması yüzde 100 suikasttir. Neden? Görgü tanıklığı çünkü…” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yurttaş
29.08.2022 14:58
Beyler tartışmayın bazıları ile ,, kadıncağız benim gücüm yetmiyor bunlara yardim istiyor NEDEN YARDIM ISTEDIGINI sorgulama yerine soyadını kullandi da kullanmadığı konuşanlar bos adamlar.  
 
Vatandaş
29.08.2022 14:55
Sen gönlünü ferah tut.Ne mutsuz edip gülen,Nede aldığı ahları ödemeden ölen yok bu hayatta.Bekle ve gör  
 
Millet
29.08.2022 13:50
mert tarhan 29.08.2022 13:43 aynı sayfada sen yazınca adam ben yazınca trol mü oluyorum. sen kendin gibi sanıyorsun atıyor yazı değil alıntı gerçekler bu  
 
TÜM YORUMLAR (18)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
1
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
2
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
3
﻿Defne Samyeli yeni klip çekti. Çikolata sahnesi çok konuşulacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
4
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
5
﻿Kasımpaşa tek golle güldü
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
6
﻿Sedat Peker büyük rüşvet çarkını açıkladı. 50 tweet attı bir de AKP'li milletvekilinin videosunu yayınladı
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
7
﻿Ece Erken'e tüyler ürpertici yorum
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Yıldız Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kaçak balık avlayan 5 kişi suçüstü yakalandı
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿ Hurdaya yığınına dönen araçtan iki kişi burnu bile kanamadan çıktı
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personel alacak
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Sığacık'ta yat limanı protestosu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın genişletme kararı protesto edildi
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Kalp krizi geçirerek vefat eden Sözleşmeli Er Mustafa Yerdelen, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿Barcelonalı yıldızın evinde silahlı soygun. Eşine tehdit, şiddet, korku dolu anlar
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿ Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
﻿Dolgu ve botoksta bu tuzağa düşmeyin
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.