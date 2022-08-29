Nihal Olçok ben baş edemedim dedi Sedat Peker’e vekalet verdi

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve yaptığı ifşa paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Sedat Peker’e seslenen Olçok, kendisine yaşatılanlar için Peker’e vekalet vermek istediğini yazdı.

"Ben başa çıkamadım, yorgunum" ifadelerini kullanan Nihal Olçok, Sedat Peker’i de etiketlediği paylaşımında "Şimdi bu hesaba değil ama bu sözlerin sahibi @sedat_peker sesleniyorum “Benim vekaletimi kabul edermisiniz bilmiyorum ama bende bana yaşatılanlar için vekalet vermek istiyorum size. Ben başa çıkamadım, yorgunum… Hemde göründüğümden çok daha fazla." çağrısında bulundu.

Sedat Peker ise Olçok’un bu paylaşımını rtweet ederek kendi Twitter hesabından paylaştı.

EŞİ VE OĞLU’NUN SUİKASTE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihal Olçok, geçtiğimiz Şubat ayında “15 Temmuz aydınlanana kadar ya beni öldürün, başka türlü kimse benim önümde duramaz.” diyerek oğlu Abdullah’ın vurulması için “Yüzde 100 suikasttir. Çünkü görgü tanığıydı.” ifadelerini kullanmıştı.

Oğlunun öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada Olçok, “Orada sniper var mıydı yok muydu, bunu bulabilirler… Görüntüler var, şahitler var. Ama bunların hepsi yok denildi. Yani Erol Beyin orada vurulması, onu, o gerçekten tartışılır. Ama benim tartışmadığım tek konu var, Abdullah’ın vurulması. Abdullah’ın vurulması yüzde 100 suikasttir. Neden? Görgü tanıklığı çünkü…” dedi.