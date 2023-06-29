Nilperi Şahinkaya sevgilisini suya sokmakta zorlandı

Ünlüler, sezonun yorgunluğunu atmak için rotalarını tatil bölgelerine çevirdi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya da sevgilisi Emre Yusufi ile Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Nilperi Şahinkaya sevgilisini suya sokmakta zorlandı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, önceki gün heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi ile Çeşme Dalyan'da objektiflere yansıdı.

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Erken saatlerde plaja gelen sevgililer, uzun süre arkadaşları ile sohbet ettiler. Önce arkadaşı ile denize giren Şanhinkaya’ya, daha sonra sevgilisi Yusufi de eşlik etti.

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Sıcağa dayanamayarak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikili, denizin keyfini doyasıya çıkardı.

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Şahinkaya ve Yusufi, suda birbirlerine yaptıkları şakalarla zaman geçirdiler.

Suyun soğuk olduğunu fark eden Yusufi, güzel oyuncunun ısrarları ve çekiştirmeleri sonucu zar zor denize girdi.

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