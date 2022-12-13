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AKP'li Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:38
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AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması

AKP'li Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında EYT düzenlemesi ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

"Teknik sorunlar var. EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız ile çalışıyoruz. Bu, yıllardır konuştuğumuz bir mesele, siyasetin gündeminde olan bir mesele. Halkın gündeminde olup da AK Parti'nin gündeminde olmayan hiçbir konu yoktur. EYT ile ilgili bakanlıklarımız çalışmaların yaptılar. Takvimi içerisinde mutlaka gerçekleşecektir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir, çalışmalar bitti. Teknik meseleler var. 99 öncesi kayıtları birleştirmek isteyen vatandaşlar var. Kayıtların dijitalleştirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor.

"ASLA POPÜLİST GEREKÇELERLE BU KARARI VERMİYORUZ"

En üst rakamı 4 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiriyor. Vatandaşımız emin olsun ki çok geniş bir kitlesinin gönül huzuru ile kabul edeceği bir sonucun ortaya çıkacağını biliyorum. Bunun bir zamanlaması var Meclis’e gelip yasalaşacaktır.

Bakanlık, son açıklamasını yapacaktır ve yasayı Meclis’e gönderecektir. Halkın içerisindeyiz çarşıda pazarda Türkiye’nin her yerinde millet ne konuşuyorsa masamızın üzerindedir. Asla popülist gerekçelerle bu kararı vermiyoruz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ben, rakam hiç konuşmam çünkü söylediğimiz her söz sorumlulukla ağzımızdan çıkması lazım. Başından itibaren söylenen söz var. Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. İki sefer Türkiye'de asgari ücrete çok yüksek zam yapıldı. Bu sefer de vatandaşın alım gücünü azaltmayacak tedbir alınacaktır. Ümit ediyorum ki yine asgari ücretli konusunda tatmin edici sonuç ortaya çıkacaktır.

Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Olağanüstü ekonomik şartlar altından geçiyoruz. Türkiye, 31 milyonu aşan bir istihdam seviyesine geldi. Bu, pandemi öncesine gelindi demektir. İşveren, işçi ve devlet uyumlu bir şekilde çalıştığı için bu süreci hep beraber yüklendiler. Elini taşın altına koyan, mücadele veren işverenlerimiz oldu. Bu, üçlü diyalogla buraya kadar geldi. Türkiye'nin ekonomik gücünü, ihracat kabiliyetini hep beraber görüyoruz. Bütün bunlar barışçıl iş ortamının sağlanmasının sonucudur. Asgari ücretin artması işverenlere olumsuz bir etki yapmayacaktır. 9 çeyrek büyüyen ender ülkelerden birisiyiz."

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1950
13.12.2022 16:57
Ekonomi Prof ama Reisin ağzına bakıyor !!  
 
A.Aydın
13.12.2022 16:46
6 aydır aynı lak lak.sanki karar verme yetkileri varmış gibi, günde biri olmayan şeyin satışını yapıyor.  
 
Havva,sanırsın öğretmen bugün kompozisyon ödevi verdi,yarın bekliyor,tam filmsiniz gerçekten,
13.12.2022 16:45
Teknik derken... Dünmu gündeme geldi bu sorun,kanayan bir yara ve mağdurlar varken yıllardır,teknik ne demek,bence artık gerçekten bırakın bu insanların yakasını,bir masal yarışı oldu iktidarımız🥶  
 
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