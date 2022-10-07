Nurgül Yeşilçay'dan özel hayat itirafı

Ceyda Düvenci NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetleri'nde Nurgül Yeşilçay'ı konuk etti.

Düvenci “Yazdığın, yönettiğin, sanatsal bir form ile çektiğin 10 bölümden oluşan bir diziyi NFT’de satışa çıkarttın. Nasıl başladın çok merak ediyorum” diye sordu.

Ünlü oyuncu, “Eski fotoromanlarda fotomanipülasyon yöntemi var. Fotoromanı dijitale uyarladım. Bölüm bölüm satıyoruz ve ilk bölüm satıldı. Cannes film festivali için de bir film hazırlamaya başladık” dedi.

"YALNIZLIK ÇOK YORUCU BİR HİS"

Düvenci “Ben hayat arkadaşım Bülent ile kendimi buldum. Senin gözündeki ışığın hiç parlamadığı kadar parladığını görüyorum” dedi. Yeşilçay ise “Hissediliyor değil mi? Yalnızlık çok yorucu bir his. Kimseden yardım istemeyi bilmiyordum. Böylede devam eder sanıyordum, Necati karşıma çıkana kadar” dedi.

Bu keyifli sohbetin sonunda Yeşilçay, Düvenci’nin defterine “Bilinen tüm havacılık kurallarına göre, bir arının uçabilmesi mümkün değildir. Çünkü kanatları şişko ve ufak vücudunu yerden kaldırmak için çok küçüktür. Arılar her şeye rağmen uçar. Çünkü arılar, insanların imkansız dedikleri şeyleri takmaz” yazdı.