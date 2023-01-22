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İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 07:56
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Sedat Kaya yazdı. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu. İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri

İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna kattığı Aboubakar 30 yaşına giriyor.
Kamerunlu yıldız ileri yaşına rağmen hala star, hala golcü.
Geride kalan 30 yıllık hayatında ilginç detayları var.
Aboubakar 22 Ocak 1992 doğumlu.
Hristiyan bir ailenin 8 çocuğunden 5'ncisi ve müslüman. İsmindeki Vincent, Hz.İsa'ya bağlı generallerden yedincisinin adı. Ama Aboubakar genç yaşında İslam dinini seçti.
Kamerun'un Kuzey Bölgesi Garoua'da mahalle arasında oynayarak futbola başlayan Aboubakar, yıllarca kaleci olarak görev yaptı.
Çocukluk yıllarında ailesinin yoksulluğu nedeniyle hiç kramponu olmadı, kaleciliği seçmesinin bir nedeni de buydu.
Genç yaşlarında Brezilya'nın yıldızı Ronaldinho hayranı olan Aboubakar'ın bu nedenle gençlik arkadaşları arasındaki lakabı "Ninho".
12 yaşında Ronaldinho'yu taklit ederek, forvet oynamaya başlayan Kamerunlu yıldız, o yıl Kamerun'da binlerce çocuk için düzenlenen Top Cup yarışmasına çağrıldı ve golleriyle turnuvanın en iyi forveti seçildi.
14 yaşında tüm dikkatleri üstüne çekip gençlere yatırım yapan Coton Sport'a katıldı. Kamerun'un U-20 takım menajeri  Christophe Ousmanou'nun gözüne girdi.
Coton Sport'un altyapısında oynarken ulusal şampiyona The Elite One'da en skorer futbolcu seçildi ve profesyonel hayata adım attı. 
18 yaşında Güney Afrika'daki 23 FIFA Dünya Kupası için Kamerun milli takımına çağrıldı. İki ay sonra da Fransa'nın Valenciennes takımına transfer oldu.
Ancak Fransa'ya uyum sağlayamadı. 20 maçta forma giyip sadece dört gol, bir asistle hayal kırıklığı yaşattı.
Ama bir yıl sonra bir başka Fransız takımı FC Lorent'te harikalar yarattı ve başarı merdivenlerini bir bir çıkmayı başardı.
Sırasıyla Porto, Beşiktaş, Porto, Beşiktaş ve Al Nassr'da forma giyerek 351 maçta 138 gol attı.
Aboubakar'ın bu Beşiktaş'a 3. gelişi.
Umutlar yüksek.
Kamerunlu yıldızın futbol dışında da renkli hobileri var.
Öncelikle "Ruhsal Uyanış" kavramına inanıyor.
Okumayı seviyor.En sevdiği kitaplardan biri, Joseph Murphy'nin “Bilinçaltınızın Gücü”
Aboubakar'ın metafizik, astronomi, felsefe, İnsan türü, kozmos, atomlar ve insan varlığı gibi alanlarda çalışmaları var.
Hatta bu konularla ilgili bir kitap bile yazdı.
Aboubakar alçak gönüllü, egosuz ve neşeli bir karaktere sahip.
Alkolle arası hiç iyi değil, hatta nefret ediyor. Ailesine de çok düşkün.
En büyük tutkularından biri aksiyon filmleri seyretmek.
Arkadaşları filmi sadece izlemediğini, yaşadığını söylüyor.
Bir anı şöyle.
Bir gece Aboubakar ve Fransız arkadaşı Alain televizyonda bir savaş filmi izliyorlar. O aksiyon filminde Almanlar bir grup Fransız direnişciyi rehin alıp ve onları vurmakla tehdit ediyor. Rehinelerden biri çok inatçı ve aniden hapisten kaçmanın bir yolunu buluyor.
O anda Aboubakar hızla sandalyesinden fırlayarak, bağırıyor.
“HAYIR, HAPİSHANENDE KAL, ÖLDÜRÜLECEKSİN! HAYIR…"

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