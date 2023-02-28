Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı

Ülkemizdeki ekonomik krizin etkileri devam ediyor. Krize vatandaş tepkileri gelmeye devam ediyor.

‘Kendine Muhabir’ adlı Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajı dikkat çekti. Röportajda başörtülü kadın yaptığı konuşmada AKP iktidarını eleştirdi.

“DAHA NE İSTİYORSUN BU MİLLETTEN YA”

Başörtülü kadının yaptığı konuşma şu şekilde:

“Gençliğimizi her şeyimizi elimizden aldı. Hala çıkıyor diyor ki: İndirim yapacağım denetim yapıyor. Konuştuğu gibi 13 lirayken 15 lira oluyor. Ne yapıyorsun sen? Kimi kandırıyorsun! Hiç mi utanmıyorsun? Bay Kemal, Kay Kemal. Milleti kandırdığını mı sanıyorsun? Yetmiyor mu bu zamana kadar milletle uğraştığın? İstanbul’u Ankara’yı büyükşehirleri kaybedince iyice kudurdular delirdiler ya! Milletin şurasına kadar getirdiler. Daha ne istiyorsun bu milletten ya?”

“BİZ MÜSLÜMANLIĞI BÖYLE ÖĞRENMEDİK”

“Gençliğimizin geleceğini aldın elinden. Allah’tan kork ya. Kuran-ı Kerim’i alıyorsun şöyle çıkıyorsun: Millete reklam yapıyorsun. Gittiğin camilere arkanda bir sürü gazeteciye gidiyorsun reklamını yapıyorsun. Müslümanlık bu değildir. Biz Müslümanlığı böyle öğrenmedik. Çoluğumuza çocuğumuza yazık. Gençliğimize yazık ya. Bu kadar da olmaz. Ben alkış istemiyorum milletimizin akıllanmasını istiyorum.”