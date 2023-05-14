Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti

Geçtiğimiz günlerde katıldığı programda oğlunun sevgilisini yere göğe sığdıramayan Seda Sayan'a kötü haber geldi. Miray Daner ve Oğulcan Engin çifti, gözlerden uzak yaşadıklarını ilişkisini noktaladı.

Miray Daner ve Oğulcan Engin'den kötü haber. Seda Sayan gelin adayını öve öve bitirememişti

Editör ÖZLEM KIRAL

Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olan Seda Sayan, oğlunun sevgilisi Miray Daner için "Miray'ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan'la çok yakıştırıyorum. Belli o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi oğlak" demişti.

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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren genç oyuncu Miray Daner ve Sinan Engin ve şarkıcı Seda Sayan'ın işletmeci oğlu Oğulcan Engin bu sözlerden kısa süre sonra ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

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Gazete Magazin'in haberine göre; ünlü çift, 2 yıllık ilişkisini 10-15 gün önce bitirdiği öğrenildi. İlişkilerini göz önünde yaşamayan ve zaman zaman romantik pozlarıyla konuşulan çiftin yakın çevresinde alınan bilgiye göre ilişkilerini dostça bitirerek arkadaş kalmayı tercih etti.

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