Oğuzhan Koç deprem nedeniyle İstanbul'dan taşınanlara seslendi

Oğuzhan Koç, Etiler'deydi. Bir etçiden çıkan Koç, "Arkadaşlarım ile yemek yedim. Küçük bir iş yemeğiydi yani. Artık bundan sonrasının planlamasını yapıyorduk. Tadımız yerine gelirse şarkı çıkarmak istiyoruz. Güzel de bir film yapacağız ama biraz ülkenin nabzı ile ilgili aslında. Müzik bu durumlarda ilk yasaklanan şey oluyor. Çok katılmıyorum bu duruma aslında. Müzik çok iyi bir rehabilitasyon aracı" dedi.

"PANİK İLE ALINAN KARARLARI SEVMEM"

Şarkıcı, "Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'da da bir deprem beklendiği için şehirden bir çok göç söz konusu. Bir çok ünlü de şehrin dışına doğru taşınmaya başladı" sözlerine, "Ben panik ile alınan kararları çok sevmem. Evlerimizi tabii ki kontrol etmek zorundayız ama kimsenin psikolojisi de iyi değil şu an. Biraz fazla gerildiğini düşünüyorum ortamın ve insanların. Tabii ki önlemimizi alalım ama haydi kaçıyoruz şehirden falan olmaz. Bu hayatın bir gerçeği" diye konuştu.



