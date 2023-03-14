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Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı. Daha sert görünmek için

Oyuncu Demet Özdemir ile evlenen şarkıcı Oğuzhan Koç iddialara göre estetik yaptırdı. Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:26
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Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç sert görünmek için estetik yaptırdı

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç estetik yaptırdı. Daha sert görünmek için
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Oyuncu Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Düğündeki tarzı çok konuşulan Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündeminde.

Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Sevilen müzisyen "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırmış.

Temizmagazin'in iddiasına göre; çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olması amacıyla uygulanan "jawline operasyonu" erkeklerde daha sert görünmek için tercih ediliyor.


 

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