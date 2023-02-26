Demet Özdemir'e Oğuzhan Koç'tan duygusal kutlama. Doğum günü hediyesi yerine deprem bölgesine yardım yapılmasını istemişti.

Depremzedeleri unutmayan Demet Özdemir doğum gününde bir istekte bulunarak, herkesi doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine yardıma davet etmişti. Bugün doğum günü olan Demet Özdemir'in hayranları oyuncunun çağrısına yanıt verdi.

Instagram hesabından yardım kampanyasına başlatan oyuncu, şimdiye dek 100 bin TL'yi aşkın bağış topladı."Bana en büyük hediye deprem bölgesine yardımlar olur" diyerek istekte bulunan Özdemir, bu hareketiyle alkış topladı.

Bugün 31 yaşına basan Demet Özdemir'in doğum gününde eşi Oğuzhan Koç buruk bir kutlama mesajı yayınladı.

Oğuzhan Koç, büyük kayıplar verdiğimiz asrın felaketi nedeni ile eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü...İyi ki doğdun benim diğer yarım. Hem ailemiz, hem ülkemizin mutlu, huzurlu günleri için dua ediyorum.