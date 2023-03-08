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Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye. Doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı

Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Murat Boz'a 42'nci yaş günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 17:29
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Doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı. Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye.

Ünlü çiftten Murat Boz'a anlamlı hediye. Doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamıştı
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Şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz günlerde 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedeler için takipçilerine seslenerek, 42'nci yaş gününde hediye yerine afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek için Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) başlattığı kampanyaya dostlarını ve sevenlerini davet etmişti.

"DOĞUM GÜNÜMÜ TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLIYORUM"

Murat Boz, ayrıca "Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum" demişti.

Murat Boz, daha sonra "Umudun Yanında' her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ'TAN BAĞIŞ

Depremin ilk gününden beri depremzedeler için kolları sıvayan Demet Özdemir - Oğuzhan Koç çifti, Murat Boz'un bu hareketine kayıtsız kalmadı. Ünlü çift, arkadaşlarının doğum günü için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı.

"CANLARIM, TEŞEKKÜR EDERİM"

Kendisine gelen bildirimi sosyal medya hesabından yayınlayan Murat Boz, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'a "Canlarım, teşekkür ederim" diyerek, teşekkürlerini sundu. Şarkıcının paylaştığı bildirimde ise şu ifadeler yer aldı: Bugün, senin ışığınla aydınlandı! Sayın Murat Boz, doğum gününüzde; Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç size olan sevgisini anlatmak için derneğimizin burs projelerine bağışta bulunarak öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulundu. Kendisini bu duyarlı davranış için kutlarken, öğrencilerimize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Yeni yaşınızın mutluluk getirmesini dileriz.

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