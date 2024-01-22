Oğuzhan Özyakup'a 1. Lig'den teklif

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un başkanı Engin Koyun, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMEDİ"

Şu anda Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup’a teklif götürdüklerini söyleyen Koyun, "Oğuzhan Özyakup, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı bir isim, hocamızın Oğuzhan için bir istediği oldu, Oğuzhan Özyakup'a transfer teklifi yaptık, Oğuzhan, Kocaelispor'un teklifine sıcak baksa da şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti, Oğuzhan kararını değiştirirse bu transferde hareketlilik olacaktır" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 12 maça çıkan Oğuzhan Özyakup 1 gol kaydetti.