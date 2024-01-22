Oğuzhan Özyakup'a 1. Lig'den teklif

Kaynak: Radyospor
Oğuzhan Özyakup'a 1. Lig'den teklif
Kocaelispor başkanı Engin Koyun Ertuğrul Sağlam'ın isteği üzerine Oğuzhan Özyakup ile görüştüklerini açıkladı.

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un başkanı Engin Koyun, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMEDİ"
Şu anda Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup’a teklif götürdüklerini söyleyen Koyun, "Oğuzhan Özyakup, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdığı bir isim, hocamızın Oğuzhan için bir istediği oldu, Oğuzhan Özyakup'a transfer teklifi yaptık, Oğuzhan, Kocaelispor'un teklifine sıcak baksa da şu anda Türkiye'ye dönmek istemediğini iletti, Oğuzhan kararını değiştirirse bu transferde hareketlilik olacaktır" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI
Bu sezon Fortuna Sittard formasıyla 12 maça çıkan Oğuzhan Özyakup 1 gol kaydetti.

İlgili Haberler
Trabzonspor ayrılığı duyurdu. Bakasetas yeni takımına imzayı attı
Benzema yuvaya geri dönüyor
Benzema yuvaya geri dönüyor
Trabzonspor'dan ayrılan Larsen'in yeni takımı belli oldu
Fernando Santos istedi, Beşiktaş Portekizli stoperi gündemine aldı
Galatasaray'dan Ndombele paylaşımı. Eleştirilere böyle cevap verdi
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Zverev çeyrek finalde
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Zverev çeyrek finalde
TFF'den şikeli maç açıklaması: Haberimiz yok bilmiyoruz
Gaziantep FK'dan genç kaleci transferi
Gaziantep FK'dan genç kaleci transferi
Son Haberler
Trabzonspor ayrılığı duyurdu. Bakasetas yeni takımına imzayı attı Spor
Trabzonspor ayrılığı duyurdu. Bakasetas yeni takımına imzayı attı
Ortaokul çocuğunun simit hesabı yürekleri parçaladı. 'Ne olur simitin fiyatını düşürün, harçlığım 20 TL, kantine her indiğimde hayallerim kırık dönüyorum Gündem
Ortaokul çocuğunun simit hesabı yürekleri parçaladı. 'Ne olur simitin fiyatını düşürün, harçlığım 20 TL, kantine her indiğimde hayallerim kırık dönüyorum
Erbaa’da kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı Yerel Haberler
Erbaa’da kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Abdülkadir Ömür'e Süper Lig'den 2 talip birden Spor
Abdülkadir Ömür'e Süper Lig'den 2 talip birden
Murat Kurum 22 yıldır iktidarda olduklarını unuttu. Kentsel dönüşüm isteyen vatandaşa 31 Mart'ı işaret etti Gündem
Murat Kurum 22 yıldır iktidarda olduklarını unuttu. Kentsel dönüşüm isteyen vatandaşa 31 Mart'ı işaret etti
Havalimanında 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi. Gerçek ortaya çıkınca polislerle çocuğun diyaloğu yüzleri gülümsetti Gündem
Havalimanında 6 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar polisi alarma geçirdi. Gerçek ortaya çıkınca polislerle çocuğun diyaloğu yüzleri gülümsetti
Benzema yuvaya geri dönüyor Spor
Benzema yuvaya geri dönüyor