Oğuzhan Uğur televizyon kanallarından gelen isteği açıkladı. Tek bir şartla kabul etti

Oğuzhan Uğur, televizyon kanallarına Babala Tv’deki tüm programları telifsiz kullanabileceklerini ancak bunun için bir şartı olduğunu duyurdu.

Oğuzhan Uğur televizyon kanallarından gelen isteği açıkladı. Tek bir şartla kabul etti

Editör: Bengü Zorlu

Babala TV'de yayınladığı programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından, “TV kanalları arayıp izin istiyorlar, hiç lüzum yok. İsteyen TV kanalları programımızın 15 bölümünü de dilediği gibi yayımlayabilir” dedi.

Tv kanallarının kendi programını telifsiz yayınlamasına izin veren Uğur, bunun için tek isteğini, “Ancak kazandırdığı geliri bağışlamanızı dilerim. Biz bağışladık zira” sözleriyle açıkladı.

Ağırlıklı olarak siyaset camiasından isimleri konuk eden Oğuzhan Uğur’un “Mevzular Açık Mikrofon” programının neredeyse her bölümü medyada gündem yaratıyor.

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