Hakkında soruşturma açılan paylaşımın perde arkası. Oğuzhan Uğur Uğur Dündar’a her şeyi anlattı

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, TV100'de 'Haftanın Panoraması' adlı programın konuğu oldu. Uğur, çok konuşulan iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Uğur, hakkında soruşturma açılmasına neden olan "Baraj duvarı patladı" paylaşımına ilişkin konuştu.

Uğur, "Ben yardımlara başladığım andan itibaren bana saldırmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA YAYGARA KOPUYOR"

Uğur sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgeden saat 12.30 civarında ‘Baraj patladı’ diye bir anons geçiyor telsizden, birileri ihbarda bulunuyor kolluk kuvvetlerine. Bir anda bir yaygara kopuyor, ağlayarak insanlar ‘Baraj patladı ne olur sesimizi duyurun’ diye ekibimize ve her yere mesaj atıyorlar. Ekip de teyit almak için tekrar bölgeye ulaşıyor. Bölgeyi uydu haritasıyla izleyen bir görevli de Babala ekibini arıyor ‘Uydudan görüyorum, su basıyor’ diyor, teyit ediliyor ve tweeti gönüllü ekip atıyor. Ben yardımlara başladığım andan itibaren bana saldırmaya başladılar. 10 sene önceki videolarımı çıkarıp koymaya başladılar. Gezi Parkı döneminden fotoğraf koymaya başladılar. Bir baktım depremdeki insanlara yardım etmek yerine birilerine cevap vermeye başladım."

TWEET GÖNÜLLÜ EKİP TARAFINDAN ATILDI

Bölgeyi uydu haritasından izleyen bir görevlinin de Babala TV ekibini aradığını ve "Uydudan görüyorum, su basıyor" diye hadiseyi teyit ettiğini anlatan Uğur, söz konusu tweet'in gönüllü ekip tarafından atıldığını açıkladı.

Uğur yardımlara başladığı andan itibaren kendisine saldırıldığını belirterek, "10 sene önceki videolarımı çıkarıp koymaya başladılar. Gezi Parkı döneminden fotoğraf koymaya başladılar. Bir baktım depremdeki insanlara yardım etmek yerine birilerine cevap vermeye başladım" şeklinde konuştu.