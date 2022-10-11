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  • AKP'ye geçişiyle şaşırtmıştı. Oğuzhan Uğur isim vermeden Çelebi'ye ağır sözlerle yüklendi

AKP'ye geçişiyle şaşırtmıştı. Oğuzhan Uğur isim vermeden Çelebi'ye ağır sözlerle yüklendi

Youtube üzerinden paylaştığı videolarla gündemin nabzını elinde tutan Oğuzhan Uğur, bu defa isim vermeden AKP'ye katılan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye dair çarpıcı ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 21:13
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Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebiye dair paylaşımda bulundu

AKP'ye geçişiyle şaşırtmıştı. Oğuzhan Uğur isim vermeden Çelebi'ye ağır sözlerle yüklendi
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CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi, “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” dedi.

OĞUZHAN UĞUR İSİM VERMEDEN TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden Çelebi'nin kararıyla ilgili paylaşımda bulunan Oğuzhan Uğur, isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Şahsiyetini, fikrini paraya satan insanlar için harcadığım zamanı asla geri alamayacağız. Ödülü tecrübe de değil. Ne çok gördük onlardan. Her defasında insanın iyi olduğuna inanmak istiyor insan. Salaklık. Çünkü inandığımız için kendimize kızdığımız zamanı da geri alamayacağız."

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