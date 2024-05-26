Konyaspor taraftarı çıldırdı. Ortam bir anda gerildi

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Konya Büyükşehir Stadı’nda devam eden mücadelede sarı-kırmızılılar 29. Dakikada Icardi’nin kafa vuruşuyla attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Mücadelenin böyle sona ermesi halinde sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu şlan ederken Konyaspor diğer maçlara da bağlı olarak küme düşüyor.

Oluşan bu tablo sebebiyle Galatasaraylı taraftarlar halinden mutlu gözükürken Konyaspor taraftarları ise bir hayli gergin durumda.

Yüzlerini deplasman tribününe dönen taraftarlar dakikalarca Galatasaraylılara bağırdı.