Okullarda büyük tehlike. Milli Eğitim’in raporunda her 10 asansörden 7’sinin riskli olduğu ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın raporunda okullardaki büyük tehlike ortaya çıktı. Rapora göre okullardaki her 10 asansörden 7’si riskli durumda. Ortaya çıkan korkunç rapor “Önlem alınması için daha kaç evladımızın ölmesi gerekiyor?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Okullarda büyük tehlike. Milli Eğitim’in raporunda her 10 asansörden 7’sinin riskli olduğu ortaya çıktı

Kullanıma uygun olmayan KYK yurdundaki asansör nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümü kamuoyunda infial yaratırken MEB raporu, eğitim kurumlarındaki tehlikeleri gün yüzüne çıkardı. Okullardaki binlerce asansörün adeta tabut niteliğinde olduğu belirlendi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı’nca, eğitim kurumlarındaki asansörlere yönelik hazırlanan rapor ise okullarda tehlikeye davetiye çıkarıldığını ortaya koydu. Okullardaki binlerce asansörün can ve mal güvenliği açısından uygun olmadığı rapor ile gözler önüne serildi.

MEB raporunda, insan ya da yük asansör sistemi olan eğitim kurumu sayısının 2023 yılı itibarıyla 12 bin 43 olduğu belirtildi. Eğitim kurumlarındaki toplam 12 bin 43 asansörden 3 bin 355’inde, asansörün çok tehlikeli olduğuna işaret eden kırmızı etiket bulunduğu bildirildi. Türkiye genelindeki eğitim kurumlarında bulunan toplam 5 bin 223 asansörün de “Hafif riske” işaret eden mavi etiketli olduğu kaydedildi. Buna göre, eğitim kurumlarındaki asansörlerin yüzde 71’inin yüksek ya da hafif risk taşıdığı öğrenildi.

Kullanım açısından herhangi bir risk taşıyamayan ve yeşil etiket yapıştırılan eğitim kurumu asansörü sayısı ise raporda, yalnızca 3 bin 884 olarak ifade edildi.

Raporda, okul ve eğitim kurumlarında bulunan insan ya da yük asansör sistemlerine yönelik 2020 itibarıyla gerçekleştirilen periyodik bakımların verileri de paylaşıldı. Veriler, kırmızı etiketli asansör sayısındaki artışı gözler önüne serdi. 2020 yılında 2 bin 995 olan eğitim kurumlarındaki kırmızı etiketli asansör sayısı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 3 bin 122 ve 3 bin 355’e yükseldi.

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