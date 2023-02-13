13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li belediye başkanı derdini anlatan depremzedeyi çadırdan gözaltına aldırdı

AKP'li belediye başkanı derdini anlatan depremzedeyi çadırdan gözaltına aldırdı

Depremde, Şahinbey Belediyesi'nin yaptırdığı konutlarda ağır hasar oluştu. Binaların oturabilir durumda olduğunu söyleyen belediye başkanına, "Binalar hasarlı, yan yatmış, o zaman kağıt verin bize" diyen depremzede, gece kaldığı çadırdan gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 15:10
Takip Et

AKP'li belediye başkanı depremzedeyi gözaltına aldırdı

AKP'li belediye başkanı derdini anlatan depremzedeyi çadırdan gözaltına aldırdı
+
Aa
-

Antep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na derdini anlatan bir depremzedenin akşam saatlerinde kaldığı çadırdan apar topar gözaltına alınması büyük tepki çekti. Hasip Türkmen adlı depremzedenin, belediye başkanının şikayetiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Avukatların devreye girmesiyle Türkmen savcılıktan serbest bırakıldı. Türkmen'in gözaltı işlemlerini takip eden avukat, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, müvekkil hakkında şikayette bulunuyor ve gözaltına alınmasını sağlıyor. Müvekkil depremzede olup, depremden kaçıp, sığındığı köyündeki çadırdan üç polis vasıtasıyla gözaltına alındı. Bu durumun vicdani hiçbir açıklaması olamaz. Savcıya verilen ifadenin ardından müvekkilin salıverilmesine karar verildi. Depremzede bir vatandaşın evine girebilecek bir pozisyonu yokken ve daha sonra sunulacak kayıtlardan da görüleceği üzere evi ciddi şekilde hasarlıyken müvekkili o eve tıkmak istemek en basit tabiriyle acımasızlıktır. Biz de müvekkilin haksız şekilde gözaltına alınması nedeniyle şikayetçi olduk."

SİTE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Şahinbey Belediye Meclisi Üyesi Hasan Şencan da, belediye başkanının şikayetiyle depremzedenin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Reva mıdır, bu deprem travmasında, soğukta insanları karakola sürüklemek" dedi. Aynı sitede oturan diğer depremzedeler de Türkmen'e destek verdi.

EVLER HASARLI DEDİ, BAŞKAN AZARLADI

Öte yandan depremzedenin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile görüşmesi ve oturulabilir dediği sitedeki binaların görüntüsü de yayınlandı. Evlerin hasarlığı olduğunu söyleyen depremzedeyi belediye başkanının bağırarak, "Konuşmana dikkat et! Sen mühendis değilsin, mühendislerin işine karışma. 30 yıllık mühendis benim belediye başkan yardımcım. Başkan yardımcısının yaptığını beğenmiyorsun, mesleğin olmadığı halde, daha bana laf sayıyorsun. (Depremzedenin 'ben burada yaşıyorum, burada oturuyorum, sadece burada oturulmayacağını söylüyorum. Burada kimse oturamaz, binamız yan yatmış' demesi üzerine) Oturuyorsan hududunu bil. Bana bak, bana, orada oturulup oturulmayacağını karar verecek sen değilsin..."

Depremzedenin, o zaman gelelim sizin yanınıza, bize imzalı kağıt verin konutların oturulabilir olduğuna dair talebi üzerine ise belediye başkanı görüşmeyi sonlandırıyor.

OTURULABİLİR DEDİĞİ EVLER AĞIR HASARLI

Öte yandan, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, "Siz mi bileceksiniz, belediye başkan yardımcım 30 yıllık mühendis" diyerek, oturulabilir dediği sitenin, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak satıldığı belirtildi. Çekilen görüntülerde ise duvarların yanısıra kolonlarda da ağır hasar oluştuğu görülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿141'inci ve 163'üncü saatlerde en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı: İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
﻿141'inci ve 163'üncü saatlerde en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı: İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
﻿141'inci ve 163'üncü saatlerde en az 41 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı: İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
﻿Kar kalınlığı 1 metreye çıktı 
﻿Kar kalınlığı 1 metreye çıktı 
﻿Kar kalınlığı 1 metreye çıktı 
﻿Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada kuyu görmek neye işaret? Rüyada kuyuya düşmenin anlamı nedir?
﻿Göztepe İzmir'e getirilen depremzedelere kucak açtı
﻿Göztepe İzmir'e getirilen depremzedelere kucak açtı
﻿Göztepe İzmir'e getirilen depremzedelere kucak açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.