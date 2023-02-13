AKP'li belediye başkanı derdini anlatan depremzedeyi çadırdan gözaltına aldırdı

Antep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na derdini anlatan bir depremzedenin akşam saatlerinde kaldığı çadırdan apar topar gözaltına alınması büyük tepki çekti. Hasip Türkmen adlı depremzedenin, belediye başkanının şikayetiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Avukatların devreye girmesiyle Türkmen savcılıktan serbest bırakıldı. Türkmen'in gözaltı işlemlerini takip eden avukat, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, müvekkil hakkında şikayette bulunuyor ve gözaltına alınmasını sağlıyor. Müvekkil depremzede olup, depremden kaçıp, sığındığı köyündeki çadırdan üç polis vasıtasıyla gözaltına alındı. Bu durumun vicdani hiçbir açıklaması olamaz. Savcıya verilen ifadenin ardından müvekkilin salıverilmesine karar verildi. Depremzede bir vatandaşın evine girebilecek bir pozisyonu yokken ve daha sonra sunulacak kayıtlardan da görüleceği üzere evi ciddi şekilde hasarlıyken müvekkili o eve tıkmak istemek en basit tabiriyle acımasızlıktır. Biz de müvekkilin haksız şekilde gözaltına alınması nedeniyle şikayetçi olduk."

SİTE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Şahinbey Belediye Meclisi Üyesi Hasan Şencan da, belediye başkanının şikayetiyle depremzedenin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Reva mıdır, bu deprem travmasında, soğukta insanları karakola sürüklemek" dedi. Aynı sitede oturan diğer depremzedeler de Türkmen'e destek verdi.

EVLER HASARLI DEDİ, BAŞKAN AZARLADI

Öte yandan depremzedenin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile görüşmesi ve oturulabilir dediği sitedeki binaların görüntüsü de yayınlandı. Evlerin hasarlığı olduğunu söyleyen depremzedeyi belediye başkanının bağırarak, "Konuşmana dikkat et! Sen mühendis değilsin, mühendislerin işine karışma. 30 yıllık mühendis benim belediye başkan yardımcım. Başkan yardımcısının yaptığını beğenmiyorsun, mesleğin olmadığı halde, daha bana laf sayıyorsun. (Depremzedenin 'ben burada yaşıyorum, burada oturuyorum, sadece burada oturulmayacağını söylüyorum. Burada kimse oturamaz, binamız yan yatmış' demesi üzerine) Oturuyorsan hududunu bil. Bana bak, bana, orada oturulup oturulmayacağını karar verecek sen değilsin..."

Depremzedenin, o zaman gelelim sizin yanınıza, bize imzalı kağıt verin konutların oturulabilir olduğuna dair talebi üzerine ise belediye başkanı görüşmeyi sonlandırıyor.

OTURULABİLİR DEDİĞİ EVLER AĞIR HASARLI

Öte yandan, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, "Siz mi bileceksiniz, belediye başkan yardımcım 30 yıllık mühendis" diyerek, oturulabilir dediği sitenin, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak satıldığı belirtildi. Çekilen görüntülerde ise duvarların yanısıra kolonlarda da ağır hasar oluştuğu görülüyor.