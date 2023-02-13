Avcılar'da deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Neyin habercisi

Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi.

Deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Öte yandan daha önce görünmeyen kayalıklar da ortaya çıktı.

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

NEYİN HABERCİSİ

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bu artçılar devam ederken Avcılar’da denizin çekilmesi kafaları karıştırdı. Vatandaşlar “Hayırdır inşallah bu neyin habercisi” yorumlarında bulundu.