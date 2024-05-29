Olcay Kılavuz neden ocak dışı kaldı? İsmail Saymaz bombayı patlattı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz, görevleri sona erince partinin TBMM’deki Grup Başkanı olmuştu.

Sinan Ateş cinayetinde azmettirici Tolgahan Demirbaş’ı evinde sakladığı ve polislere teslim etmediği iddia edilen Kılavuz, geçtiğimiz günlerde Halk Tv’ye konuşarak herkesi şaşırtan açıklamalar yapmıştı.

Kılavuz, hakkındaki Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialarını sert ifadelerle reddetmişti.

Kılavuz, “Bizi, çeşitli saldırı ve ithamlarla bu şerefsizliklerin içerisine çekmek istiyorlar. Bu olayda en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle Ülkü Ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış biri olarak, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir ne de içinde olabiliriz ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça” ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, İpek Özbey’in Nokta Atışı programında Kılavuz’un görevinden alınmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Saymaz’ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

“FEZLEKE GÖNDERİLDİ Mİ GÖNDERİLDİYSE NE İŞLEM YAPILDI”

Savcı Olcay Kılavuz hakkında kasten adam öldürme şüphesiyle soruşturma açmıştı ancak kendisi o tarihlerde milletvekili olduğu için dosyası savcılığın parlamenter bürosuna gönderilmişti.

Fezleke hazırlanarak Meclis’e gönderilmesi ve gerektiğinde dokunulmazlığın kaldırılması için. Bu seçimden 25 gün önceki faaliyetti. Fezleke gönderilip gönderilmediğini, gönderildiyse ne işlem yapıldığını hala bilmiyoruz.

“KILAVUZ’UN HUKUKİ DURUMU SİYASETEN DEĞİŞTİ”

Bugün itibariyle milletvekili olmadığı için doğrudan soruşturulabileceğini düşünüyorum. Olcay Kılavuz’un hukuki durumu bu saatten sonra siyaseten değişmiş oldu.

“İKİ NEDENİ VAR”

(Devlet Bahçeli ile Ali Yerlikaya görüşmesi) Bununla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum, çünkü bu röportaj Cuma günü olmuştu( Seyhan Avşar ile Olcay Kılavuz) Kendisine görevden çekilmesi, istifa etmesi Cumartesi günü tebliğ edilmiş. Öncelikli olarak bir muhalif kanala(Halk Tv) konuşmuş olması asıl nedenlerden biri. İkincisi röportajda söylediği sert ifadeler. Bu cumartesi gününden adım adım ilerleyen süreçti. Bu sadece görevden ayrılış değil hareketten kopuştur.