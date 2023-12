‘Ölene Kadar’ın adı neden değişti?

İrem Helvacıoğlu, Melis Sezen ve İbrahim Çelikkol’u bir araya getiren Ölene Kadar’ın adı değişti. Kanal D’de ekrana gelecek dizinin yeni ismi Senden Önce oldu.

Peki, neden? Çünkü, aynı isimle bir dizi daha önce yayınlanmıştı. Tims Productions imzalı Ölene Kadar, 12 Ocak 2017’de atv’de ekran yolculuğuna başlamıştı. Engin Akyürek’in Dağhan, Fahriye Evcen’in Avukat Selvi karakterine hayat verdiği dizi, 13. bölümüyle 13 Nisan 2017’de final yapmıştı.

‘Till Death’ dizisinden uyarlanacak ve ünlü iş insanı Hakan Dağıstan (İbrahim Çelikkol) ile 6 aylık eşi Merve’nin (Melis Sezen) problemli evliliğiyle başlayacak Senden Önce’nin Ocak ya da Şubat 2024’te yayınlanması bekleniyor.

‘İçimdeki Sana’ya yoğun ilgi

Yazar ve şair Melike Altuntaş’ın 40 Kitap Yayınları tarafından çıkan ‘İçimdeki Sana’ isimli şiir kitabı, raflardaki yerini aldı.

Yoğun ilgi gören kitabın önümüzdeki günlerde yeni baskısı yapılacak. Kitabın genel yayın yönetmenliğini Dağsu Sönmez, editörlüğünü Hürriyet Özent üstlenirken kapak tasarımı ve mizanpajı Züleyha Arslan yapmış.

Melike Altuntaş’ın kitabının arka kapağında şu ifadeler yer alıyor: “Sen yokken seni sevmeyi öğreten zamana inat direndim. Hafızamdan adını silmeye çalışmak aşka ihanetti bana göre. Aklımla gönlümün amansız mücadelesi... Unutmamak için adını, unutmamak için aşkını seni yazdım sevgilim, birlikte bir ömür yazabilecekken şimdi ömrün olup ömrüm bilecekken seni, seni yazdım tekil yalnızlıklarımda... Armağanımdır içimdeki sana.”

Can Yaman’a bir ödül daha

Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, rol aldığı yapımlar ve sosyal yardım çalışmalarıyla hem ülkemizde hem de yurt dışında gündemden düşmüyor.

Oyuncu, son olarak Can Yaman for Children Derneği’nin yaptığı başarılı faaliyetleri nedeniyle İtalya’da gerçekleştirilen Marateale in Winter Award 2023’te ödüle layık görüldü.

Ödülünü Roma’da düzenlenen törende alan Can Yaman için “Olağanüstü ifade gücü olan uluslararası aktör” ifadeleri kullanıldı.