Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı eşi ve kızıyla set pozunu paylaştı. Yorum yağdı

Selahattin Paşalı, eşi Lara ve kızı Pera ile pozunu paylaştı. Netflix dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin 2. sezon çekimlerine eşi ve kızıyla katılan Selahattin Paşalı'nın gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı eşi ve kızıyla set pozunu paylaştı. Yorum yağdı

Başrollerini Barış Falay ve Gökçe Bahadır ile paylaştığı "Ömer" dizisinde "Ömer Ademoğlu" karakterini hayat veren Selahattin Paşalı, başarılı oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

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Lara Paşalı ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı olan Selahattin Paşalı, son paylaşımıyla gündem oldu. Şimdilerde "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Paşalı, eşi ve kızıyla setten karelerini takipçileriyle paylaştı.

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"Tüm ekibe bu ömürlük hatıra için teşekkür ederiz" diyen ünlü oyuncu, paylaşımına "Pera, Pera Palas’ta Gece Yarısı setinde. Ağustos, 2023" notunu düştü.


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