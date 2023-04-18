Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı

Selahattin Paşalı ile mutlu bir beraberliği olan Lara Paşalı, evliliklerinin 1. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'dan 1. evlilik yıl dönümü paylaşımı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Star TV'nin sevilen dizisi "Ömer"de başrol oynayan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturmuştu. 2022'nin Temmuz ayında da kızları Pera'yı kucaklarına alan ikiliden Tümer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Paşalı ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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ANNE-BABA OLDULAR

Tüm bu yaşananların ardından Paşalı çiftinden güzel haber geldi. Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Tümer'in kızları 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya gelmişti.

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"SANA AŞIĞIM"

Ünlü çiftten Lara Tümer, son olarak Selahattin Paşalı ile 1'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Eşi ile verdiği pozları Instagram sayfasından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, "1 ve daha fazlası... Sana aşığım" notunu düştü.

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Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan ünlü Paşalı ise "Seni seviyorum" yazarak, Tümer'e yorum yaptı.

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