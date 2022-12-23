Zeynep Bastık son halini paylaştı. Omurga kemiği kırılmıştı

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, belindeki korseyi çıkardı.

Omurga kemiklerinden iki tanesini kırılan şarkıcı, ilk kez dışarı çıkardı. Son halini Instagram'dan paylaşan Zeynep Bastık, "Sekizinci günüm. Korseyi ara ara çıkarmaya başladım. Günden güne daha iyi hissediyorum" diyerek, takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Dışarıya da çıkan şarkıcı, aracın içinden fotoğraf paylaştı. Bastık, "Bir hava almayayım mı artık? Alayım" yazdı. Bir süre sahnelere çıkamayan şarkıcı, yılbaşı gecesi hayranlarıyla buluşacak.



