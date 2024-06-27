Önünde iPad’le vaaz veren şahıs: "Bankada çalışmak haramdır"

Düzenleme: Kaynak: Tele1
Önünde iPad’le vaaz veren şahıs: "Bankada çalışmak haramdır"

Sosyal medyada bankacılık sektörü çalışanları hedef alarak, “Takvalı bir Müslüman faizle çalışan bankada bir bardak su bile içemez. Klimasında gölgelenemezsin, serinleyemezsin yaz sıcağında” diyen bir şahsın videosu gündem oldu.

İnternet üzerinden gelir elde etme yöntemleri arasında yer alan ve sosyal medyada hızla popülerleşen içerik üreticileri, YouTube platformunda etkinliklerini sürdürüyor. Bu alanda faaliyet gösteren kişiler, yeni videolarını yayınlamaya devam ederken, bu trendin geniş bir izleyici kitlesine ulaştığı gözlemleniyor. Son olarak, dini konularda bilgi veren bir şahıs, kullanıcılarını banka faizinin haram olduğunu dile getirerek uyardı. Haram olmasından dolayı bankalarda su içmenin hatta klimasının önünden durmanın bile yanlış olduğunu savundu.

gerici.jpg

Sosyal medyada, bankacılık sektöründe çalışmanın dini açıdan sakıncalı olduğunu öne süren bir kişinin ifadeleri tartışma yarattı. Bu kişi, faiz işlemleriyle ilgili olarak bir Müslümanın bankada çalışmasının, hatta bankanın sunduğu imkanlardan faydalanmasının bile uygun olmadığını iddia etti. Paylaşım, özellikle faiz konusunun dini yorumları sorgulayan geniş bir kesim tarafından dikkatle takip edildi.

ŞAHSIN, BANKA FAİZİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ GÜNDEM OLDU

Hoca olduğunu iddia eden bir şahsın videodaki, “Bankada çalışmak haramdır. Bir Müslüman bankada çalışamaz. Bir Müslüman faiz işleri yapamaz. Takvalı bir Müslüman faizle çalışan bankada bir bardak su bile içemez. Klimasında gölgelenemezsin, serinleyemezsin yaz sıcağında. Orada Allah’a isyan var. Allah’a savaş açılmış, yanıyor içerisi alev alev. Girme o ateşe kardeşim” ifadeleri sosyal medyada güncem oldu.

İlgili Haberler
Cenk Tosun’un galibiyeti Azerbaycan askerlerini sevindirdi
Dorsesine tuğlalarla özel oda yapmışlar! Tırdan 27 Afgan,2 Bangladeş,1 Pakistan uyruklu çıktı
Hakan'ın golü Şırnak'ı coşturdu! 51. dakikada havalara uçtular
YSK illerin yeni milletvekili sayılarını belirledi
Naci Görür Marmara bölgesini uyardı: "Bekliyoruz"
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi davası ertelendi. Nedeni ise açıklanmadı
Montella meydan okudu. Maç sonu çıldırdı
HSK'dan kritik açıklama: Hakim Gül Altınok ile Savcı Aslan mesleğe devam edecek mi?
A Milli Takım'ın rakibi Avusturya oldu. Kimdir bu Avusturya? Maç ne zaman?
Son Haberler
Sincan'daki fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı Yerel Haberler
Sincan'daki fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı
Bahçelievler'de bina çöktü: AFAD enkazda dinleme yapıyor Gündem
Bahçelievler'de bina çöktü: AFAD enkazda dinleme yapıyor
Adana’da mezarlıklar hedef alındı Yerel Haberler
Adana’da mezarlıklar hedef alındı
Bu şartları taşıyanlara 6 Bin 396 TL destek sağlanacak Ekonomi
Bu şartları taşıyanlara 6 Bin 396 TL destek sağlanacak
Cenk Tosun’un galibiyeti Azerbaycan askerlerini sevindirdi Gündem
Cenk Tosun’un galibiyeti Azerbaycan askerlerini sevindirdi
Kozan'da orman yangını Yerel Haberler
Kozan'da orman yangını