Önünde iPad’le vaaz veren şahıs: "Bankada çalışmak haramdır"

İnternet üzerinden gelir elde etme yöntemleri arasında yer alan ve sosyal medyada hızla popülerleşen içerik üreticileri, YouTube platformunda etkinliklerini sürdürüyor. Bu alanda faaliyet gösteren kişiler, yeni videolarını yayınlamaya devam ederken, bu trendin geniş bir izleyici kitlesine ulaştığı gözlemleniyor. Son olarak, dini konularda bilgi veren bir şahıs, kullanıcılarını banka faizinin haram olduğunu dile getirerek uyardı. Haram olmasından dolayı bankalarda su içmenin hatta klimasının önünden durmanın bile yanlış olduğunu savundu.

Sosyal medyada, bankacılık sektöründe çalışmanın dini açıdan sakıncalı olduğunu öne süren bir kişinin ifadeleri tartışma yarattı. Bu kişi, faiz işlemleriyle ilgili olarak bir Müslümanın bankada çalışmasının, hatta bankanın sunduğu imkanlardan faydalanmasının bile uygun olmadığını iddia etti. Paylaşım, özellikle faiz konusunun dini yorumları sorgulayan geniş bir kesim tarafından dikkatle takip edildi.

ŞAHSIN, BANKA FAİZİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ GÜNDEM OLDU

Hoca olduğunu iddia eden bir şahsın videodaki, “Bankada çalışmak haramdır. Bir Müslüman bankada çalışamaz. Bir Müslüman faiz işleri yapamaz. Takvalı bir Müslüman faizle çalışan bankada bir bardak su bile içemez. Klimasında gölgelenemezsin, serinleyemezsin yaz sıcağında. Orada Allah’a isyan var. Allah’a savaş açılmış, yanıyor içerisi alev alev. Girme o ateşe kardeşim” ifadeleri sosyal medyada güncem oldu.