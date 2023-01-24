24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Opel Astra Ocak ayı fiyatları belli oldu. İşte en ucuzu ve en pahalısı

Opel Astra modelinin Ocak ayı zamlı fiyatları açıklandı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:32
Takip Et

Opel Astra otomobilin zamlı 2023 fiyat listesi açıklandı

Opel Astra Ocak ayı fiyatları belli oldu. İşte en ucuzu ve en pahalısı
+
Aa
-

2023 yılında da otomotiv sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi ve çip krizi dahil birçok sorundan dolayı fiyatlar daha önce hiç olmadığı kadar arttı.

Pek çok marka zamlı fiyatlarını duyurdu. Opel Astra’nın da Ocak 2023 fiyat listesi açıklandı.

İŞTE LİSTE

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, C segmenti hatcback sınıfının yeni üyesi olan Opel Astra 2023, şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip versiyonları ile de ilk kez elektrikli hale geliyor. Tasarım tarafında Mokka, Crossland ve Granland modellerinin çizgisini benimseyen aracın tamamen elektrikli olan ve Astra-e olarak adlandırılan sürümü bu yıldan itibaren satışa çıkacak.

Yeni Astra, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Buna ek olarak 130 bg benzinli ve 130 bg dizel motor seçeneğinin yanı sıra şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 bg‘ye kadar güç üretebiliyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde 6 ileri manuel şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motor seçeneklerinde ise 8 ileri otomatik şanzıman bulunacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
2
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
3
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
4
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
5
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Ankaragücü'nde golcü isimle yollar ayrıldı
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
6
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
7
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Solist kadını kızının önünde kafasından vurdu
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Kilise yangınında ölü sayısı yükseldi 
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Muhtarlık seçiminde kan aktı. Mahalle ayaklandı
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
﻿Sabahları aç karnına bunu içtiğinizde bakın neye iyi geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.