Opel Astra Ocak ayı fiyatları belli oldu. İşte en ucuzu ve en pahalısı

2023 yılında da otomotiv sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi ve çip krizi dahil birçok sorundan dolayı fiyatlar daha önce hiç olmadığı kadar arttı.

Pek çok marka zamlı fiyatlarını duyurdu. Opel Astra’nın da Ocak 2023 fiyat listesi açıklandı.

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Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, C segmenti hatcback sınıfının yeni üyesi olan Opel Astra 2023, şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip versiyonları ile de ilk kez elektrikli hale geliyor. Tasarım tarafında Mokka, Crossland ve Granland modellerinin çizgisini benimseyen aracın tamamen elektrikli olan ve Astra-e olarak adlandırılan sürümü bu yıldan itibaren satışa çıkacak.

Yeni Astra, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzımana sahip. Buna ek olarak 130 bg benzinli ve 130 bg dizel motor seçeneğinin yanı sıra şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 bg‘ye kadar güç üretebiliyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde 6 ileri manuel şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motor seçeneklerinde ise 8 ileri otomatik şanzıman bulunacak.