Operasyon çekiyorlar: Mehmet Büyükekşi 3 maddede yaşanan skandalları çevresine anlattı

Türkiye EURO 2032’yi İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek.

Türkiye, stat ve alt yapı olarak turnuvaya hazır bir ülke olarak milyonlarca euro’luk bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Ayrıca, turnuva sayesinde turizm sektörü de canlanacak.

SKANDALLAR BİTMİYOR

Ancak, turnuvanın kazanılmasından kısa bir süre sonra, Türk futbolu şiddet, protesto ve iptal gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.

- Halil Umut Meler’e saldrıcı.

- İstanbulspor’un sahadan çekilmesi.

- Süper Kupa finalinin iptali.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşananları “denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim” diye yorumladı.

Ancak, TFF Başkanı'nın yakın çevresine, “Euro 2032’nin Türkiye’den alınması için bir operasyon yapılıyor” dediği öğrenildi.

Yayıncı kuruluş, Halil Umut Meler’e linç girişiminden sonra, “UEFA, Euro 2032’yi Türkiye’den alabilir” iddiasını gündeme getirdi.

Ancak, TFF bu iddiayı resmen yalanladı.

UEFA, Türkiye’nin durumunu yakından takip ediyor.

Ancak, turnuvanın Türkiye’den alınması çok zor bir ihtimal olarak gözüküyor.