YSK'nın Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olmasını onaylamasına İYİ Parti'den ilk tepki

İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik itirazı reddetmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada YSK, hukukun en temel kaidelerini hiçe saymakla suçlandı, "Anayasa’yı bir kişinin görüş, istek ve inançları hatta ideolojileri doğrultusunda yorumlamaya çalıştıkları görülmüştür” denildi.

"HUKUKUN EN TEMEL KAİDELERİ HİÇE SAYILMIŞTIR"

Uğur Poyraz imzalı açıklama metninin tamamı şu şekilde:

"Bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen kararda, Anayasa’nın açık kuralına rağmen hukukun en temel kaideleri hiçe sayılarak Anayasa’yı kendilerinin ve daha doğrusu bir kişinin görüş, istek ve inançları hatta ideolojileri doğrultusunda yorumlamaya çalıştıkları görülmüştür."

"YSK'NIN YORUMU HUKUKİ DEĞİLDİR"

"1982 Anayasasının 101. maddesinin kuralı açık ve nettir. 2007 Anayasa değişikliği ile getirilen kural 'Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.' şeklindedir. Bu hükme anayasanın ne bu maddesinde ne başka bir maddesinde istisna getiren bir kural bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu’nun bu kararı, bu kurala istisna getirmekten başka bir anlama gelmemektedir. En temel yorum ilkelerinden birisi olarak kabul edilir ki 'istisna ancak kuralı koyan tarafından oluşturulabilir'. Anayasa’nın 11. maddesine göre 'Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.' O halde bir anayasa hükmüne ancak bir anayasa maddesiyle istisna getirilebilir. Başka bir hukuksal düzenleme ile Anayasa kuralına istisna getirilemeyeceği gibi yargı yerlerinin de yorum yoluyla istisna getirmesi mümkün değildir. Tüm bu açık Anayasal düzenlemeler ve yoruma ilişkin ilkeler mevcutken Yüksek Seçim Kurulu’nun Anayasa hükmünü aşırı ve garip bir biçimde yorumlayarak verdiği kararında kurala istisna getirmesi hukuken izah edilemez. YSK tarafından yapılan yorum, hukuki bir yorum olarak nitelendirilemez."

"BİR DAHA HİÇ KİMSE KENDİSİNİ ANAYASA'NIN ÜSTÜNDE GÖREMEYECEKTİR"

İYİ Parti'den yapılan açıklamada ayrıca seçimleri kazanmaları halinde, "Milletimiz emin olsun ki bağımsız ve tarafsız yargıyı tesis edeceğiz ve bir daha hiç kimse kendisini anayasanın ve yasaların üstünde göremeyecektir. Hiçbir organ hiçbir kimse anayasanın açık hükümlerini 'yorum' adı altında çiğneyemeyecektir" sözü verildi.

NE OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel olmadığı açıklandı.

Yener, "Kurulumuz adaylara yapılan itirazları değerlendirmiş. 77. 101. 106 ve 116. maddeleri ve 6371 sayılı kanunun 3-6-8 ve 8A maddeleri birlikte değerlendirmiştir. Sonuçta oy birliğiyle her üç aday yönünde; Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.