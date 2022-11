AKP'li isimden yeni çözüm sürecine yeşil ışık. HDP için onların desteğine ihtiyacımız var demişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki AKP heyeti, "Türban serbestisi"ni içeren anayasa teklifi kapsamında partilere ziyarette bulunmuştu. Bozdağ ve beraberindekilerin kapısını çaldığı partilerden birinin de HDP olması hem siyasi kulislerle hem kamuoyunda tartışma konusu haline geldi.

Bu ziyaretin ardından konuşan AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı çıkışla tartışmaları da daha da alevlendirmişti. "HDP legal bir partidir. Onların desteğine ihtiyacımız var" diyen Cevheri, bu kez "Yeni çözüm süreci" iddiasında bulunarak bir adım ileri gitti.

Cevheri, Medyascope'a yaptığı açıklamada, ziyaretle ilgili “Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?” şeklinde gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi tabii, neden olmasın? Uzatılan bu eli HDP değerlendirirse, bu anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse… HDP’nin sorunu, Türkiye partisi olup olmaması. Biz arzu ediyoruz ki; HDP, Türkiye partisi olsun, terör ile arasına bir mesafe koysun. Bizim AK Parti olarak bir duruşumuz ve çizgimiz vardır. Dolayısıyla ülkenin birliği bütünlüğü noktasında, gönderde Türk bayrağının dalgalanması noktasında hassasiyetimiz var. Bu, bizim kırmızı çizgimiz ve hiçbir zaman taviz vermeyiz. Dolayısıyla ben düşünce olarak AK Parti’de siyaset yapan ve şeref ile bu görevi yürüten bir insanım. Irki manada siyaset yapan partilerle benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Onu da özellikle belirteyim. Dolayısıyla inanç, düşünce ve fikir olarak benim düşüncelerimi ve fikirlerimi savunun bir parti olduğu için ben AKP’deyim."

NE OLMUŞTU?

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP'nin Anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'da yerel yayın yapan Edessa TV'de, "Ömer Ağ ile Panorama" programının canlı yayın konuğu olan Cevheri ziyarete ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Gidilmesi değil, bana göre gidilmemesi abestir. Gidilmemesi abestir tabi yani şimdi dolayısıyla legal bir parti, kanunlara göre kurulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında faaliyet yapıyor. Grubu var ve biz bir anayasa değişikliği yapacağız. Özellikle iki maddede hem başörtüsü noktasında gerek takan, gerekse takmayan her insanımıza bu özgürlüğü bu ortamı sağlamak adına bir de aile birliği noktasında anayasa teklifimiz olacak ve orada da HDP'nin de bir grubu var ve oyu var. Ve onların da desteğine ihtiyacımız var. Zaten onlar da başörtüsüne destek verdiğini deklare etmişlerdi. Neden gidilmesin? Kamuoyunun bilmediği bir husus var. TBMM'de çalışma yapılırken bir de kulisin arka tarafı vardır. Orada bütün gruplar önerge verileceği veya geri çekileceği zaman bütün parti gruplarının fikri alınır. Kulisin arkasında görüşülür ve gelinir bu uygulamaya konur. Bu sürekli partiler arasında yapılan bir şeydir, ilk defa yapılan bir şey değil. Görüşmemek sakıncalı. Ben her partiyle diyalogdan yanayım. Sonuçta Türkiye'nin bir partisidir, düşüncesi farklı olabilir. Ülkenin birliği bütünlüğü konusunda bizim bir duruşumuz vardır. Ama neticede ona oy veren ciddi bir kitle de vardır. Bunu görmek gerekiyor, bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Partimizin yaptığı doğrudur. Ben diyalogların artırılması gerektiğini düşünüyorum. İnsani ilişki her zaman iyidir. Bu ülkede sosyal barış sağlanacaksa diyalog kapısı her zaman açık olmalı."