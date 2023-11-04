CHP kurultayında karşılıklı atışma. Kılıçdaroğlu sloganına karşı tribün ıslıkla yanıt verdi

CHP’de Olağan Kurultay başladı. Kurultayda Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışacak.

CHP kurultayında karşılıklı atışma. Kılıçdaroğlu sloganına karşı tribün ıslıkla yanıt verdi

Divan Başkanlığını Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultay için CHP’liler salonu doldurdu. Salonu dolduran Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları karşılıklı sloganlar atıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganı atanlara karşılık olarak Özgür Özel taraftarları ise ıslık çalarak sloganın duyulmasını engellemeye çalıştı.

"SALON, EŞİT OLARAK BÖLÜNMEDİ”

Kurultayın yapıldığı salonda Özgür Özel'i destekleyen kişilere tribünlerden birinin üst kısmı ayrıldı. Geri kalan alanlar, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere ayrıldı.

Kurultayda yaşananlar ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özel'in destekçilerinin kapıda kaldığını, içeri giremediklerini söyledi. Başarır, "İkiye bölünmesi gerekiyordu ancak öyle olmadı. Özgür Özel'in bölümü boşaltılsın, onun konukları alınsın. Şehir dışından insanlar geldi" dedi. Başarır, "Belediye işçilerimiz bugün evde olmalıydı. Adana, Mersin Belediyesi'ni anlamakta güçlük çekiyorum. Böyle bir şey olmaz. Kurultay'da adalet olmalı, eşit fırsat verilmeli" dedi.

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