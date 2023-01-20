Ortaokul 2 terk olduğunu açıklayan Hakan Ural Çevre Bakanlığı’nda konferans verecek. Bilim insanlarının dinleyici olması bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı. 23 Ocak Pazartesi günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek konferansa bütün personel davet edildi.

“KENDİMİZİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİK”

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre bakanlık çalışanları, Hakan Ural'ın konuşmacı olarak katılacağı davete ilişkin "Kendimizi aşağılanmış hissettik" açıklamasında bulundu.

Diğer taraftan "Çevre ve Şehir Buluşmaları" kapsamında düzenlendiği belirtilen söyleşi için neden mesai saatlerinin seçildiği ve Hakan Ural'a bu söyleşi için herhangi bir telif ödemesi yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Hakan Ural 2019’da Hürriyet’ten Hakan Gence ile gerçekleştirdiği röportajda ilkokul mezunu olduğunun hatırlatılması üzerine “Bu garip ilkokul terk değil, ortaokul birinci sınıfı da okudu, es geçmeyelim. Orta iki terkim” açıklamasını yapmıştı.

CHP milletvekili Alpay Antmen de söz konusu söyleşi, "Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği konusunda Hakan Ural’ı konuşmacı olarak çağırdı. Bu dev bilimsel hamleyle bütün dengeler değişir, hatta İklim bile değişir!" ifadesiyle eleştirdi.