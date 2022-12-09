9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor ve  Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 23 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:06
Takip Et

OSTİM Teknik Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor ve Araştırma Görevlisi alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.'' denildi.

Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek Rektörlük İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
ADRES : OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM 06374 ANKARA

ÖZEL ŞARTLAR
. idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşamasında ilan iptal edilebilir.
. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
. istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
. Tüm adayların 657 sayılı Kanun'un 48.maddesindeki şartları taşıması gerekir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Mutfağınızdan sakın eksik etmeyin
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿156 internet sitesine erişim engeli
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Rize'de hamsinin fiyatı 20 TL’ye kadar indi
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
﻿Bu ikili damarları pırıl pırıl yapıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.