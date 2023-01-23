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Hyundai Tucson’ın zamlı fiyat listesi açıklandı. İşte 2023 fiyat listesi

Otomobil markası Hyundai Tucson’ın ocak ayı zamlı fiyat listesi duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:40
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Hyundai Tucson’ın ocak ayı zamlı fiyat listesi belli oldu

Hyundai Tucson’ın zamlı fiyat listesi açıklandı. İşte 2023 fiyat listesi
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Yen yılla beraber otomotiv sektörü de hareketlendi. Birçok marka zamlı listelerini paylaştı.

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, Hyundai Tucson’ın 2023 fiyat listesi açıklandı.513 litrelik bagaj hacmine sahip olan arabanın sınıf ihtiyaçlarını karşıladığını söylemek mümkün.

Hyundai Tucson günümüzde baz donanım seviyesi için 952.000 TL’lik bir fiyattan alıcı buluyor.

İŞTE LİSTE

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT

Fiyatı: 952.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT

Fiyatı: 1.019.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Fiyatı: 1.234.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT

Fiyatı: 996.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT

Fiyatı: 1.117.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT

Fiyatı: 1.235.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik

Fiyatı: 1.440.000 TL

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