Hyundai Tucson’ın zamlı fiyat listesi açıklandı. İşte 2023 fiyat listesi

Yen yılla beraber otomotiv sektörü de hareketlendi. Birçok marka zamlı listelerini paylaştı.
Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, Hyundai Tucson’ın 2023 fiyat listesi açıklandı.513 litrelik bagaj hacmine sahip olan arabanın sınıf ihtiyaçlarını karşıladığını söylemek mümkün.
Hyundai Tucson günümüzde baz donanım seviyesi için 952.000 TL’lik bir fiyattan alıcı buluyor.
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1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT
Fiyatı: 952.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT
Fiyatı: 1.019.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT
Fiyatı: 1.234.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT
Fiyatı: 996.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT
Fiyatı: 1.117.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT
Fiyatı: 1.235.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik
Fiyatı: 1.440.000 TL
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