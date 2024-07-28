Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gece yaşanan trafik kazası, bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda, emniyet şeridine doğru yavaşlayan bir otomobile, arkadan gelen motosiklet çarptı. Kaza, gece saatlerinde Ümraniye yakınlarında Ankara yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 GBT 686 plakalı araca, 34 DZG 686 plakalı motosiklet hızla vurdu. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdullah Erdem Boztaş, ağır yaralar aldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası bölgeye hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridi ile kapatarak detaylı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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