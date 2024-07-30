Otomotiv devleri fabrika kapatırken telefon devi otomobil fabrikası kuruyor

Geçen Nisan'da SU7 modelini ön siparişe açması ile büyük bir satış başarısı kazanan Xiaomi, elektrikli araç üretimindeki iddiasını daha da güçlendirmek hedefi ile yeni bir yatırıma imza attı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç üretimine yönelik stratejik bir adım atarak, yeni bir fabrika için 131 dönüm arazi satın alarak fabrika kurulumu için ilk adımı attı.

Xiaomi, Aralık 2023'te tanıtımı yaptığı SU7 modeline gelen yoğun talep üzerine elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlarına hız verdi. Nisan'da beklenin üzerinde gelen siparişler nedeni ile teslim sürelerini uzatmak zorunda kalan Xiaomi, bu rüzgarın ardından üretim kapasitesini artırma yolunu tuttu.

Pekin Belediye Planlama ve Doğal Kaynaklar Komisyonu’nun bilgilere göre, Xiaomi şu anki fabrikasının yakınında bulunan 131 dönümlük bir arazi satın alarak ikinci fabrika için ilk adımı attı.

Xiaomi'nin yan kuruluşu olan Xiaomi Jingxi Technology tarafından alınan bu arazi, üst düzey otomobil ve yeni enerji akıllı araç endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak. Xiaomi'nin bu yeni yatırımı ile elektrikli araç üretim kapasitesini büyük ölçüde artırarak pazar payını genişletmesi bekleniyor.