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‘Adım Farah’ dizisinden ilk kareler geldi

Başrollerini Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in paylaştığı ‘Adım Farah’ dizisinden ilk kareler geldi. Fox’ta yayınlanacak dizi ülkesinden kaçmak zorunda kalan bir kadının oğlu ile hayatta kalma mücadelesini anlatacak. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:42
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Demet Özdemir ve Engin Akyürek’i buluşturan ‘Adım Farah’ dizisinden ilk fotoğraflar ortaya çıktı

‘Adım Farah’ dizisinden ilk kareler geldi
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Demet Özdemir ve Engin Akyürek, Adım Farah'ın teaser çekimi için kamera karşısına geçti.

Çok yakında FOX ekranlarında olacak dizi; ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.

Adım Farah dizisi; Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturacak. Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Adım Farah”ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları “Adım Farah”, yakında FOX’ta.


 

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