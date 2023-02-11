Demet Özdemir'den mesaj. ''Hep buradayız, hep burada olacağım''

Türkiye'yi yasa boğan depremde ünlü isimler, afet bölgesine yardım ulaştırmak ve depremzedelerin sesini duyurmak için kolları sıvadı.

Depremin ilk gününden beri yardım toplama çalışmalarında yer alan isimlerden biri de Demet Özdemir oldu. Özdemir, arkadaşı İbrahim Büyükak ile birlikte sık sık kamera karşısına geçerek takipçilerinden destek istedi.

Oyuncu, ayrıca kendisine gelen mesajları da takipçilerine duyuruyor. Özdemir, son olarak ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Ünlü isim, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...



Sözlerine, "Bir an önce toplanıp yardımlarımızı sürekli hale getirmeyi başarmalıyız" diyen Özdemir; "Hep buradayız, hep burada olacağım" diye ekledi.