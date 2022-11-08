Oyuncu Nejat İşler'den şaşırtan itiraf

Ünlü oyuncu Nejat işler önceki gece Bomonti'de düzenlenen bir söyleşiye katılarak seyircilerin sorularını cevapladı

Söyleşiye katılan seyirciler, Nejat İşler’den eski Beyoğlu’ndaki gece hayatı ile bugünkü gece hayatını kıyaslamasını istedi.

Nejat İşler bunun üzerine şöyle konuştu: “Üç dört yıldır bence çok farklı. Ben böyle eğlence görmedim. Benim evim sekizinci katta olmasına rağmen eve bayağı bağırış çağırış ses geliyor. Birisine bir şey yapıyorlar sanıyorum. Kendim de çok dışarı çıkmam ama çıkıyorsam da kafam çok güzeldir.”

Bir karışık kaset yapın yeterli

Nejat İşler, “Eğer ileride başıma bir şey gelirse, benimle alakalı illa bir şey yapmak isterseniz, bir karışık kaset yapın yeterli” cümleleriyle hayranlarını güldürdü.