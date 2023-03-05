Oyuncu Özge Özder: Deprem korkusundan iki yaşındaki kızıma düdük çalmayı öğrettim

Olası İstanbul depremine karşı önlemler almaya çalışan oyuncu Özge Örder iki yaşındaki kızına seprem düdüğü çalmasını öğretmiş.

Önceki akşam alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu depremzedeler için yardım çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek “Burada bir şekilde işlerimizi ilerletmemiz gerekiyor ama orayı da bırakmak istemiyoruz tabii ki. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz.”dedi.

Oyuncu, beklenen Marmara depremi için de endişeli olduğunu da söyledi: “Biz deprem ülkesiyiz. Buna hazırlıklı yaşayabilseydik keşke. Ben 2 yaşındaki kızıma deprem düdüğü çalmayı öğrettim.”