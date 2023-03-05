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Deprem soruşturmalarıyla ilgili yeni gelişme

Deprem soruşturmalarında 93'ü müteahhit 247 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:06
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Deprem soruşturmalarında 93'ü müteahhit 247 kişi tutuklandı

Deprem soruşturmalarıyla ilgili yeni gelişme
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Depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden 247'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 322 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Deprem soruşturmalarında 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.(AA)

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