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  • Ünlü oyuncu Serkan Altunorak yaşadığı dramı anlattı! Annem aradı ve babamın 8 ay ömrü kaldığını söyledi

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak yaşadığı dramı anlattı! Annem aradı ve babamın 8 ay ömrü kaldığını söyledi

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak, sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği 'Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. Altunorak, ilk başrol sözleşmesini imzaladığı gün aldığı kötü haberi anlattı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 11:10
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Oyuncu Serkan Altunorak: Annem aradı ve babamın 8 ay ömrü kaldığını söyledi

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak yaşadığı dramı anlattı! Annem aradı ve babamın 8 ay ömrü kaldığını söyledi
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Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği, hafta içi her gün NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'in Cuma günü konuğu sevilen oyuncu Serkan Altunorak oldu.

Oyunculuk, aile ilişkileri, sanat, güncel konular üzerine sohbet eden Düvenci ve Altunorak'ın sohbeti sırasında duygusal dakikalar yaşandı. 

Serkan Altunorak, ilk başrolüne hazırlanırken babasından acı haber aldığını şu cümlelerle anlattı:

 

"İmkansız Aşk benim televizyondaki ilk başrolümdü. Sözleşmeyi imzalarken babamın kanser olduğunu öğrendim. Taksiyle 2. köprüden geçerken annem aradı ve babamın 8 ay ömrü kaldığını söyledi. Bu Kadar keskin bir söz! Devamında o şok ve ilk işimde, ilk set günümde çok zor bir süreçti... Kısa bir süre sonra babamı kaybettim..."  

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