Özel okul zammının ne kadar olduğu veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün özel okul zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Özel oku zammı belli oldu mu? 2023 özel okul zammı ne kadar, yüzde kaç yapıldı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, özel okul zammı hakkında konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2023-24 dönemi için özel okul zam oranını açıkladı. Bakan Özer, "ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık" diyerek bu kararın ardından da 2023-2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.

ÖZEL OKUL ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi.

Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.