39 yıllık dev markadan kötü haber. İflasların arkası kesilmiyor

Küresel krize Türkiye'de dar boğaz da eklenince Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Mat Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. içinde bulunduğu finansal sorunları aşamayarak konkordato başvurusunda bulundu. Ankara merkezli köklü şirketten gelen kötü haber diğer firmaları da kara kara düşünmeye itti.

KONKORDATO KARARI VE MAHKEME SÜRECİ

Mat Enerji'nin Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olduğu ve konkordato başvurusunun 24 Temmuz 2024 tarihi ile işleme konulacağı Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 2024/251 esas numaralı karar doğrultusunda duyuruldu. Karar gereği şirkete 1 yıl süreyle kesin mühlet tanındı. Bu süre içinde Mat Enerji'nin şirketin mali durumu ve faaliyetleri mahkeme tarafından denetlenmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından verilen karar uyarınca, Mat Enerji'nin yönetimi ve finansal denetiminin yapılabilmesi için komiserler kurulu oluşturuldu. Kurulda sektör uzmanı Prof. Dr. Nevzat Aypek, bağımsız denetçi Vedat Kaman ve hukukçu Prof. Dr. Levent Börü'nün görev yapacağı duyuruldu. Kurulun 1 yıl süre ile şirketin tüm faaliyetlerini denetlemesi ve finansal durumunu yakından takip etmesi öngörüldü.