Özkan Uğur'un yoğun bakım doktoru Aylin İlksöz'den ağlatan paylaşım: Bu süreçte sana hizmet etmek benim için onurdu

Yoğun bakımda tedavi gördüğü bir buçuk ay süresinde Özkan Uğur'un yanında olan anestezi doktoru Aylin İlksöz, ünlü sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından okuyanları gözyaşına boğan duygusal bir paylaşım yaptı

Özkan Uğur'un yoğun bakım doktoru Aylin İlksöz'den ağlatan paylaşım: Bu süreçte sana hizmet etmek benim için onurdu

Uzun yıllardır mücadele ettiğini kansere cumartesi günü yenik düşen ünlü sanatçı Özkan Uğur, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Özkan Uğur'un yoğun bakım doktoru Aylin İlksöz, ünlü sanatçının ardından duygusal bir paylaşım yaptı...

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İşte okuyanları ağlatan o paylaşım...

''BU SÜREÇTE SANA HİZMET ETMEK BENİM İÇİN ONURDU''

Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu. Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri dün Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.
Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum.
Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz. Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem. Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!
Sevgili eşi @aysunaslan ve oğlu @alisan.ugur , sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var, ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size????
Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk, ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık...''

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